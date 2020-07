Ajax belegt in aanloop naar komend seizoen een trainingskamp in het buitenland. De Amsterdammers verblijven van 15 tot en met 22 augustus in Oostenrijk.

De selectie en staf van Ajax trainen gedurende de week in Bramberg am Wildkogel, een gemeente in het zuidoosten van Oostenrijk waar de club in het verleden al meerdere keren is geweest.

Ajax speelt in die periode twee oefenwedstrijden, waarbij geen publiek welkom is vanwege de coronamaatregelen. Voor het eerste duel, op dinsdag 18 augustus, is nog geen tegenstander bekend.

Het trainingskamp wordt op zaterdag 22 augustus afgesloten met een duel met Red Bull Salzburg. Bij de kampioen van Oostenrijk staan oud-Ajacieden Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber onder contract.

Ajax oefent eerst nog tegen RKC en FC Utrecht

Na afloop van het trainingskamp keert de ploeg van trainer Erik ten Hag weer terug naar Nederland, waar de resterende voorbereiding op het nieuwe seizoen zal worden afgewerkt.

Ajax oefent voor het trainingskamp in Oostenrijk eerst nog tegen RKC Waalwijk (zaterdag 8 augustus) en FC Utrecht (donderdag 13 augustus). Beide ontmoetingen vinden plaats in Amsterdam.

De start van de Eredivisie staat gepland voor het weekend van 12 en 13 september. Het afgelopen seizoen werd in maart voortijdig gestaakt door de coronacrisis.