Adebayo Akinfenwa heeft een uitnodiging van manager Jürgen Klopp op zak voor de kampioensparade van Liverpool. De cultspits van Wycombe Wanderers promoveerde maandag met zijn club naar het Championship en is daarnaast een groot fan van de kersverse kampioen van de Premier League.

De 38-jarige Akinfenwa, die zijn status dankt aan het feit dat hij meer dan 100 kilogram weegt, grapte direct na de gewonnen play-off tegen Oxford United dat alleen Klopp hem mocht storen met een felicitatie. Tot zijn grote verrassing kreeg hij even later via WhatsApp ook daadwerkelijk een bericht van de Duitser.

Klopp deed daar tijdens zijn persconferentie van dinsdag nog een schepje bovenop. "Ik weet nog niet precies wanneer onze kampioensparade plaatsvindt, maar als het zover is, dan wordt hij uitgenodigd. 100 procent", beloofde hij.

"Ik zag een video van hem voorbij komen waarin hij tijdens de teambespreking een shirt van Liverpool droeg. Dat was erg grappig. Tijdens de wedstrijd was ik eerlijk gezegd niet voor Wycombe, omdat bij Oxford onze huurling Ben Woodburn speelt. Maar uiteindelijk is het goed zo."

Akinfenwa, bijgenaamd 'The Beast', versleet tijdens zijn lange carrière al meer dan tien voornamelijk kleinere Engelse clubs. Hij had dit seizoen met tien doelpunten in 32 wedstrijden een groot aandeel in de promotie van Wycombe naar het tweede niveau in Engeland.

Het is nog niet duidelijk wanneer de kampioensparade van Liverpool, dat dit seizoen voor het eerst in dertig jaar de landstitel veroverde, plaats kan vinden. Vanwege de coronacrisis is de bustocht door de straten van de stad op de lange baan geschoven.