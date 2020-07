Manchester City-manager Josep Guardiola noemt het dinsdag gerechtigheid dat zijn ploeg volgend jaar toch in de Champions League mag uitkomen. De Spanjaard vindt het tijd dat City meer respect krijgt en minder geklaag hoort van andere clubs.

Guardiola reageerde op zijn persconferentie voor het thuisduel met Bournemouth van woensdagavond voor het eerst op de uitspraak van het CAS. Het internationale sporttribunaal oordeelde maandag in een beroepszaak dat City niet voor twee jaar wordt uitgesloten van Europees voetbal.

"Ik ben ontzettend blij", zei Guardiola, om vervolgens vurig zijn club te verdedigen. "Dit betekent dat alles wat anderen over City gezegd hebben, niet waar was. We zouden excuses moeten krijgen, want mensen zeiden dat we gelogen en valsgespeeld hadden, terwijl we nog niet definitief schuldig waren bevonden. Onze reputatie is aangetast door beschuldigingen die niet waar waren."

De UEFA strafte City in februari, omdat de Engelse topclub de Financial Fair Play-regels zou hebben overtreden. De huidige nummer twee van de Premier League zou veel hogere sponsorinkomsten hebben opgegeven, maar het CAS oordeelde dat dit niet bewezen is. Bovendien waren enkele aanklachten verjaard. City moet wel een boete van 10 miljoen euro betalen, omdat de club niet voldoende heeft meegewerkt aan het onderzoek van de UEFA.

"We mogen volgend seizoen in de Champions League spelen omdat we niks verkeerds hebben gedaan", benadrukte Guardiola. "De andere clubs moeten dat accepteren."

'Het was juist een geweldige dag voor het voetbal'

Guardiola werd op zijn persconferentie geconfronteerd met uitspraken van Liverpool-manager Jürgen Klopp en Tottenham Hotspur-manager José Mourinho, die even eerder ook de media te woord stonden en daarbij reageerden op het oordeel van het CAS. "Gisteren was geen goede dag voor het voetbal", zei Klopp. "De beslissing van het CAS is schandalig en een ramp", stelde Mourinho.

"Gisteren was een geweldige dag voor het voetbal, geen slechte dag", counterde Guardiola. "We hebben namelijk volgens dezelfde regels gespeeld als alle andere clubs in Europa. Als we de Financial Fair Play-regels hadden overtreden, zouden we geschorst zijn. Maar we moesten ons wel verdedigen, omdat we gelijk hadden."

De Catalaan, die de 'Citizens' in 2018 en 2019 naar de landstitel leidde, zou het "fijn" vinden als andere clubs geen negatieve dingen meer zouden zeggen over City. "Maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Het is de afgelopen jaren zo vaak gebeurd dat mensen slechte dingen over ons hebben gefluisterd, meestal achter onze rug om. Ik zou graag zien dat dat stopt en dat we alleen nog maar op het veld tegen elkaar strijden. En als we dan verliezen, zal ik de ander feliciteren."

