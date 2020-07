De managers van de topclubs in de Premier League vinden het geen goede zaak dat het CAS de straf van de UEFA voor Manchester City heeft teruggedraaid. De 'Citizens' mogen zodoende de komende twee jaar gewoon uitkomen in de Europese toernooien.

City ging in hoger beroep bij het CAS en het internationale sporttribunaal oordeelde maandag dat de huidige nummer twee van Engeland de Financial Fair Play-regels, die bepalen dat een club niet meer geld mag uitgeven dan dat er binnenkomt, niet heeft overtreden.

"De beslissing van het CAS is schandalig. Als je onschuldig bent, hoor je natuurlijk niet te worden gestraft. Maar als je dat wel bent, moet je gewoon worden geschorst. Dit is gewoon een ramp", waren de duidelijke woorden van Tottenham Hotspur-manager José Mourinho op zijn persconferentie.

"Gisteren was geen goede dag voor het voetbal. Als het niemand wat interesseert en de rijkste mensen kunnen doen wat ze willen, is het heel moeilijk om nog te concurreren. Je krijgt dan een soort wereldwijde Super League, waarin bepalend is wie de eigenaar van de club is", aldus Liverpool-manager Jürgen Klopp.

'Juist een geweldige dag voor het voetbal'

De UEFA strafte City in februari, omdat de club de Europese voetbalbond tussen 2012 en 2016 onjuist geïnformeerd zou hebben over de sponsorinkomsten en begroting. Volgens het CAS is hier niet voldoende bewijs voor en bovendien zijn veel van de overtredingen volgens de UEFA-regels verjaard.

"Gisteren was geen slechte, maar juist een geweldige dag voor het voetbal, omdat we hebben laten zien dat we dezelfde regels hebben gehanteerd als de eliteclubs. Ik ben vanzelfsprekend ontzettend blij met dit nieuws", vertelde City-manager Josep Guardiola.

Het CAS vond overigens wel dat City onvoldoende medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de UEFA. De club moet daarom een boete betalen van 10 miljoen euro. Dat is significant lager dan de boete die de UEFA had opgelegd (30 miljoen euro).