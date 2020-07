PSV heeft dinsdag het contract van Derrick Luckassen met een jaar verlengd tot medio 2023. De Eindhovenaren verhuren de 25-jarige verdediger komend seizoen echter opnieuw aan RSC Anderlecht.

Luckassen werd afgelopen seizoen ook al door PSV uitgeleend aan Anderlecht. Hij was daar verzekerd van een basisplaats, maar de Belgen konden het zich in financieel opzicht niet veroorloven om de optie tot koop te lichten, waardoor verhuur wederom de enige optie was.

De Amsterdammer liet in april weten dat hij niet terug wil naar PSV. "Ik houd voor mezelf alle opties open, behalve teruggaan naar PSV. Dat is voor mij geen optie meer. Ik heb het twee keer geprobeerd bij PSV en dat is niets geworden. Ik voel me daar niet thuis en ik heb het er wel gezien", zei hij tegen De Telegraaf.

Luckassen werd in de zomer van 2017 door PSV voor naar verluidt 5 miljoen euro overgenomen van AZ. Hij kwam in zijn debuutseizoen, waarin hij de landstitel pakte met de Eindhovenaren, nog regelmatig aan spelen toe, maar slaagde er nooit in om een vaste basisplaats te veroveren.

De voormalig jeugdinternational werd daarom in het seizoen 2018/2019 verhuurd aan Hertha BSC en nu dus weer aan Anderlecht, waar zijn landgenoot Michel Vlap onder contract staat en Philippe Sandler mogelijk ook opnieuw wordt gehuurd van Manchester City.

"Derrick heeft ons vorig seizoen zijn kwaliteiten en een prima mentaliteit laten zien. Hij is nog maar 25 jaar, maar Derrick heeft toch al veel ervaring op het hoogste niveau. Een expertise die hij zonder twijfel zal gebruiken om onze jonge ploeg te begeleiden", aldus technisch directeur Peter Verbeke van Anderlecht.