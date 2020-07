Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer was maandag opvallend nuchter in zijn analyse, nadat zijn ploeg door een tegentreffer in de 97e minuut op pijnlijke wijze belangrijke punten verspeelde tegen Southampton (2-2).

"Het was het slechtste moment om een doelpunt tegen te krijgen, maar dat gebeurt in het voetbal", zei Solskjaer na het duel op Old Trafford. "We hebben ook heel vaak op die manier gewonnen. Het hoort allemaal bij het leerproces van dit team."

Manchester United leek lang op weg naar de zesde competitiezege op rij, nadat Marcus Rashford en Anthony Martial de vroege openingstreffer van Stuart Armstrong al voor rust ongedaan hadden gemaakt. Diep in de blessuretijd van de tweede helft maakte Southampton-invaller Michael Obafemi uit een corner de gelijkmaker.

"We dachten dat we de drie punten al binnen hadden, maar we verdienden het vandaag niet om te winnen", aldus Solskjaer. "Southampton heeft een goed team, dat veel rent en je opjaagt. We speelden soms goed voetbal, maakten twee geweldige goals, maar we kwamen nooit echt in ons ritme."

De Noorse trainer begon voor de vijfde Premier League-wedstrijd op rij met dezelfde elf. Dat was bij United niet gebeurd sinds 1993. Hoewel die vijf duels moesten worden afgewerkt in zeventien dagen, zoekt Solskjaer de reden voor het puntenverlies niet in vermoeidheid. "We hebben genoeg hersteltijd gehad. Het was gewoon een dag waarop we onze kansen niet benutten."

Manchester United was bij een zege naar de derde plek geklommen. Nu staat de ploeg vijfde met nog drie duels te gaan, terwijl alleen de eerste vier ploegen een Champions League-ticket verdienen.

Stand in Premier League 1. Liverpool: 35-93 (76-27)

2. Manchester City: 35-72 (91-34)

3. Chelsea: 35-60 (63-49)

4. Leicester City: 35-59 (65-36)

5. Manchester United: 35-59 (61-35)

