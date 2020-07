Real Madrid won maandag ook zijn negende wedstrijd na de coronapauze, hoewel de koploper het zichzelf erg lastig maakte tegen Granada (1-2). Aanvoerder Sergio Ramos was kritisch op de tweede helft van zijn ploeg, maar vooral blij dat de eerste titel sinds 2017 heel dichtbij is.

Real heeft donderdag in de voorlaatste speelronde genoeg aan een thuiszege op Villarreal of puntenverlies van FC Barcelona in het thuisduel met Osasuna, om voor de 34e keer kampioen van Spanje te worden.

"De titel winnen zou heel veel voor ons betekenen. Het zou een beloning zijn voor hoe hard we gewerkt hebben het hele jaar", zei Ramos na de overwinning op Granada.

Real stond in maart nog twee punten achter op koploper Barcelona toen het seizoen werd stilgelegd vanwege de coronapandemie, maar de ploeg van trainer Zinédine Zidane is, mede door slechts drie tegentreffers in negen wedstrijden, foutloos sinds de hervatting vorige maand.

"De lockdown heeft ons goed gedaan in de zin dat we ons thuis twee maanden lang heel goed hebben voorbereid op de herstart. Het was een kantelpunt voor ons seizoen", aldus Ramos. "Toen we weer begonnen, hadden we echt het doel om de titel te winnen en hopelijk kunnen we die donderdag vieren."

Ferland Mendy maakte de openingstreffer tegen Granada. (Foto: Pro Shots)

'We deden dingen die echt niet kunnen'

Ramos waarschuwde zijn team wel dat het niet mag denken dat het kampioenschap al binnen is. Tegen Granada stond Real na zestien minuten al op 0-2 door goals van Ferland Mendy en Karim Benzema, maar in het vervolg van de wedstrijd kwam de thuisploeg nog bijna terug tot 2-2.

"Zonder dat we het doorhadden, maakten we de fout om te verslappen nadat we een droomstart hadden", aldus Ramos. "Het was niet goed genoeg van onze kant na de 0-2. We deden dingen die echt niet kunnen, zoals een makkelijke tegentreffer incasseren. Je kunt van iedereen verliezen als je niet de hele wedstrijd geconcentreerd bent."

Zidane toonde direct na het laatste fluitsignaal zijn opluchting door flink te juichen. "Het is normaal om zo te juichen als je spelers alles gegeven hebben", zei hij. "Onze tweede helft was niet goed, maar de spelers hebben ervoor gestreden. Ik ben heel trots, want het is niet makkelijk om negen duels op rij te winnen."

