Real Madrid heeft nog één overwinning nodig voor de eerste landstitel sinds 2017. De ploeg van coach Zinédine Zidane boekte maandagavond een benauwde overwinning op bezoek bij Granada: 1-2. In de Serie A klom Internazionale naar de tweede plaats.

Real stond al na zestien minuten met 0-2 voor in het Estadio Nuevo Los Cármenes. Ferland Mendy opende in de tiende minuut de score door de bal uit een vrijwel onmogelijke hoek in het dak van het doel te schieten. Zes minuten later verdubbelde Karim Benzema de marge met een fraai schot in de rechterhoek.

'De Koninklijke' leek op weg naar een eenvoudige zege, maar maakte het zichzelf onnodig lastig door de wedstrijd niet te beslissen. Hierdoor kon Granada de spanning vroeg in de tweede helft terugbrengen met een schot in de korte hoek. In de slotfase ontsnapten de bezoekers nog een paar keer aan de gelijkmaker.

Door de zege heeft koploper Real nu vier punten voorsprong op nummer twee FC Barcelona, dat zaterdag met 0-1 won bij Real Valladolid. Beide ploegen hebben nog twee duels te spelen. Omdat het onderling resultaat in het voordeel is van de Madrilenen, hebben zij nog twee punten nodig voor de 34e landstitel.

Eerder op de avond verzekerde Sevilla zich zonder te spelen van een Champions League-ticket. De ploeg van Luuk de Jong staat vierde en kan niet meer ingehaald worden door nummer vijf Villarreal, dat maandag thuis met 1-2 verloor van Real Sociedad.

Internazionale viert de overwinning op Torino. (Foto: Getty Images)

Inter klimt naar tweede plaats

In Italië boekte Internazionale een 3-1-thuiszege op Torino. De 'Nerazzurri', waarbij Stefan de Vrij een basisplaats had, stonden bij rust wel met 0-1 achter door een doelpunt van Andrea Belotti. Hij profiteerde van een blunder van doelman Samir Handanovic, die de bal bij een corner uit zijn handen liet glippen.

Na rust draaide Inter de achterstand in een mum van tijd om. Ashley Young tekende kort na rust met een schot van dichtbij voor de gelijkmaker en Diego Godín kopte de thuisploeg even later op voorsprong. Lautaro Martínez bepaalde na iets meer dan een uur de eindstand met een van richting veranderd schot.

Dankzij de overwinning neemt Inter de tweede plek in de Serie A over van Lazio, dat zaterdag met 1-2 verloor van Sassuolo. De ploegen hebben evenveel punten, maar het onderling resultaat is in het voordeel van de Milanezen. De achterstand van Inter op koploper Juventus is met nog zes speelrondes voor de boeg acht punten.

