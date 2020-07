Manchester United heeft maandagavond in de Premier League op de valreep een overwinning uit handen gegeven tegen Southampton: 2-2. In Turkije kwam Eljero Elia in een spektakelstuk tot scoren voor Istanbul Basaksehir.

Manchester United kwam op Old Trafford na twaalf minuten op achterstand tegen Southampton door een intikker van Stuart Armstrong. Onder toeziend oog van oud-coach Sir Alex Ferguson draaide de thuisploeg de achterstand razendsnel om.

In de twintigste minuut schoof Marcus Rashford de bal in de verre hoek en drie minuten later bezorgde Anthony Martial United de voorsprong met een hard schot in de linkerbovenhoek.

De formatie van Ole Gunnar Solskjaer leek op weg naar de winst, maar diep in blessuretijd pakte Southampton toch nog een punt. De pas ingevallen Michael Obafemi zorgde in de 97e minuut van dichtbij voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel verzuimt United de derde plaats over te nemen van Chelsea. De ploeg blijft vijfde en heeft evenveel punten als nummer vier Leicester City en een punt minder dan Chelsea. Door het terugdraaien van de Europese uitsluiting van Manchester City krijgen de bovenste vier ploegen een Champions League-ticket.

Sir Alex Ferguson was al toeschouwer aanwezig op Old Trafford. (Foto: Pro Shots)

Basaksehir onderuit ondanks doelpunt Elia

In Turkije was Elia trefzeker voor Istanbul Basaksehir. De Nederlander maakte het derde doelpunt voor zijn ploeg in de met 4-3 verloren uitwedstrijd tegen Konyaspor.

Basaksehir stond bij rust met 3-1 achter, maar kwam een klein kwartier voor tijd langszij door een intikker van Elia, die zijn derde competitiegoal van het seizoen maakte. In de slotfase pakte Konyaspor alsnog de drie punten.

Ondanks de nederlaag is koploper Basaksehir dicht bij de eerste landstitel in de clubgeschiedenis, want concurrent Trabzonspor ging ook onderuit. De nummer twee verloor met 2-1 bij Denizlispor.

De voorsprong van Basaksehir op Trabzonspor bedraagt vier punten. Voor beide clubs staan er nog twee wedstrijden op het programma.

