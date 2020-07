De raad van bestuur van de Belgische Pro League wil de degradatie van Waasland-Beveren niet terugdraaien. Vorige week verklaarde het Belgische Arbitragehof voor Sport (BAS) het besluit om de hekkensluiter van afgelopen seizoen te laten degraderen nog nietig.

"Na een lang debat zijn we opnieuw tot dezelfde conclusie gekomen dat de beslissing die wij genomen hebben op de Algemene Vergadering van 15 mei de minst slechte oplossing is", vertelt Pro League-voorzitter Peter Croonen aan Sporza. "Wij zien niet in welke andere optie beter of haalbaar zou zijn."

In België werd net als in Nederland besloten om het seizoen stop te zetten vanwege de coronacrisis. De Pro League besloot daarbij wel promotie en degradatie toe te passen, wat slecht nieuws was voor Waasland-Beveren.

De laagvlieger ging daar niet mee akkoord en stapte naar de rechter. Het BAS oordeelde dat de beslissing van de algemene vergadering van de Pro League moet worden teruggedraaid, maar maandag gaf de raad van bestuur van de Belgische competitie vast te willen houden aan een competitie met zestien clubs zonder Waasland-Beveren.

Op 31 juli zal de knoop worden doorgehakt tijdens een algemene vergadering van de Pro League. De Belgische clubs zullen dan stemmen over het lot van Waasland-Beveren.

Het begin van het nieuwe seizoen in de Pro League staat al op 8 augustus gepland. "We gaan ervan uit dat de competitie dan ook start. De kans bestaat dat Waasland-Beveren nog naar de rechter stapt maar eender welke beslissing had een juridisch dispuut uitgelokt", aldus Croonen.