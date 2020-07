La Liga-baas Javier Tebas is teleurgesteld in de beslissing van het CAS om de Europese uitsluiting van Manchester City terug te draaien. Het internationale sporttribunaal besloot het beroep van de Engelse topclub maandag te honoreren.

"We moeten bekijken of het CAS wel de goede instantie is voor het aanvechten van beslissingen in het voetbal", zegt Tebas tegen de BBC. "Zwitserland is een land met een rijke historie op het gebied van rechterlijke uitspraken, maar het CAS onttrekt zich aan de hoge standaard die is neergezet."

Manchester City werd in februari voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal, omdat de club de UEFA tussen 2012 en 2016 onjuist geïnformeerd zou hebben over zijn sponsorinkomsten en begroting. Volgens het CAS was hier onvoldoende bewijs voor.

Het sporttribunaal oordeelde wel dat City onvoldoende medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de UEFA. De zesvoudig landskampioen moet daarom een boete betalen van 10 miljoen euro, een stuk lager dan de boete van 30 miljoen euro die de Europese voetbalbond had opgelegd.

In februari was Tebas nog zeer blij met de Europese schorsing van City vanwege het overtreden van het Financial Fair Play-reglement. "Eindelijk komen ze in actie", schreef hij toen. "Het is essentieel dat deze regels worden nageleefd en dat er wordt gehandhaafd. We pleiten al heel lang voor zware straffen tegen Manchester City en Paris Saint-Germain."

Lampard vestigde hoop niet op extra CL-ticket

Voor Chelsea-coach Frank Lampard komt de uitspraak van het CAS niet als een verrassing. Hij had zich er al bij neergelegd dat hij met zijn ploeg bij de eerste vier in de Premier League zou moeten eindigen om een Champions League-ticket af te dwingen.

"Ik heb mijn hoop nooit gevestigd op een extra ticket (voor de Champions League, red.)", aldus Lampard. "We staan nu derde, dus we hebben het in eigen hand. Vanmorgen is wel duidelijk geworden dat we daarvoor moeten vechten."

Chelsea heeft slechts een kleine voorsprong op concurrenten Leicester City en Manchester United, dat bovendien maandagavond nog tegen Southampton speelt. Als City was uitgesloten van Europees voetbal, was het laatste CL-ticket in de Premier League naar de nummer vijf gegaan.

