VVV-Venlo heeft zich maandag verzekerd van de komst van Arjan Swinkels. De 35-jarige verdediger komt transfervrij over van KV Mechelen en tekent bij de Limburgse club een contract voor één seizoen met de optie voor nog een jaar.

Voor Swinkels, die tussen 2004 en 2012 uitgroeide tot clubicoon bij Willem II, is VVV zijn derde club in de Eredivisie. Van begin 2015 tot medio 2016 speelde hij anderhalf seizoen bij Roda JC.

Daarna was de routinier actief in België. Eerst speelde hij twee jaar voor Beerschot Wilrijk en sinds 2018 stond hij onder contract bij KV Mechelen. Ook kwam hij in België uit voor Lierse SK, waarvoor hij van 2012 tot en met 2015 speelde.

Swinkels was blij dat VVV zich bij hem meldde. "Als 'ouwe rot' in het vak, is het niet vanzelfsprekend dat je 'zomaar even' aan de slag kunt bij een mooie Eredivisie-club", zegt hij op de website van zijn nieuwe club. "VVV-Venlo geeft me echter dat vertrouwen."

Volgens technisch manager Stan Valckx kan VVV de ervaring van Swinkels goed gebruiken. "Hij is een goede verdediger, waar je altijd op kunt bouwen en die zijn sporen inmiddels verdiend heeft. Samen met Christian Kum en Lukas Schmitz hebben we nu drie ervaren verdedigers in de selectie zitten", aldus Valckx.

Swinkels is voor VVV de vijfde aanwinst voor het komende seizoen. Eerder werden Guus Hupperts (Sporting Lokeren), Lukas Schmitz (Wolfsberger AC), Jafar Arias (FC Emmen) en Roy Gelmi (FC Thun, werd al gehuurd) al aangetrokken.