Peter van der Veen vertrekt als bondscoach van Oranje onder 17. De succestrainer gaat aan de slag als assistent-coach bij het ambitieuze Lommel SK, zo meldt de Belgische club maandag.

De 48-jarige Van der Veen, wiens tot medio 2021 doorlopende contract is afgekocht door Lommel, leidde Oranje onder 17 vorig jaar zomer naar de Europese titel. In de finale werd met 4-2 gewonnen van Italië, waardoor de titel werd geprolongeerd.

In het najaar loodste Van der Veen de Nederlandse beloften naar de halve finales van het WK onder 17. Daarin was Mexico na strafschoppen te sterk, waarna ook de troostfinale tegen Frankrijk (1-3) verloren ging.

Bij Lommel wordt Van der Veen de rechterhand van de onlangs benoemde hoofdtrainer Liam Manning. Ook Vladan Kujovic gaat deel uitmaken van de technische staf. De oud-doelman van Roda JC is aangesteld als keeperstrainer.

Peter van der Veen viert het prolongeren van de Europese titel met Oranje onder 17. (Foto: Pro Shots)

Lommel negende club in portfolio City Football Group

Lommel is sinds mei in handen van de City Football Group. De Belgische eerstedivisionist werd de negende club in de portfolio van de eigenaar van Manchester City.

Lommel, een fusieclub die sinds 2003 bestaat, heeft nog nooit op het hoogste niveau in België gespeeld. In het afgelopen seizoen eindigde de ploeg van trainer Peter Maes als zesde in de Proximus League, het op een na hoogste niveau.

Eind vorige maand versterkte Lommel zich al met Stijn Wuytens. De Belgische verdediger werd transfervrij overgenomen van AZ.