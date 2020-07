Wesley Sneijder gaat meetrainen bij hoofdklasser DHSC. De 36-jarige middenvelder, die serieus na zou denken over een rentree als profvoetballer, sluit in de voorbereiding aan bij de selectie van de club uit Utrecht.

De komst van Sneijder staat volgens volledig los van zijn mogelijke rentree. "In mei hebben we dit al afgesproken, nog voordat hij door de supporters van FC Utrecht werd gevraagd om na te denken om weer te gaan voetballen", zegt DHSC-voorzitter Hans Berrens maandag in gesprek met NU.nl.

"Zijn hart ligt bij onze club. Zijn broertje Rodney is onze aanvoerder en zijn oudere broer Jeffrey is assistent-trainer. Er is nooit gesproken over dat de intentie van het meetrainen zou zijn dat hij weer fit moet worden. Hij wil onze club gewoon helpen en daar zijn we hartstikke blij mee. Onze spelers kunnen veel van hem leren."

Sneijder werd een maand geleden door supporters van FC Utrecht gevraagd om na te denken over een terugkeer als voetballer. Een dag later meldde de club uit de Domstad dat de Eredivisionist serieuze gesprekken voert met Sneijder over een mogelijke rentree.

Sneijder speelde nooit voor FC Utrecht

Als geboren Utrechter kwam Sneijder nooit uit voor de drievoudig bekerwinnaar. Hij begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde verder voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice, Al-Gharafa en het Nederlands elftal.

Hij beleefde zijn topjaar in 2010, toen hij met Inter de Champions League won en kampioen werd en met Oranje de finale van het WK haalde. Verder pakte hij ook met Ajax, Real Madrid en Galatasaray de landstitel.

Het nieuws over Sneijders mogelijke rentree volgde een week nadat Arjen Robben bekendmaakte dat hij voor FC Groningen gaat spelen. De 96-voudig Oranje-international stopte vorig jaar net als Sneijder, maar keert terug bij de club waar hij debuteerde als prof.