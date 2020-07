Václav Cerny speelt komend seizoen voor FC Twente. De club uit Enschede bereikte maandag overeenstemming met FC Utrecht over de huur van de vleugelspits.

De 22-jarige Cerny werd een jaar geleden door FC Utrecht overgenomen van Ajax. De Tsjech slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren in het elftal van John van den Brom en kwam in dertien duels niet tot scoren.

"Ik ben heel blij met FC Twente, ik wil hier vechten voor een plek", zegt Cerny op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb een fijn gesprek gehad met trainer Ron Jans, dat gaf vertrouwen."

"Ik ken FC Twente goed, ik ben immers al zes jaar in Nederland. Mijn eerste goal in de Eredivisie maakte ik tegen FC Twente, dat was een bijzonder moment", vertelt de aanvaller. "De club heeft een prachtig stadion met een geweldige sfeer. Grote spelers hebben hier gespeeld. Ik heb er heel veel zin in."

'Cerny is voor supporters zeer aantrekkelijke speler'

Na Gijs Smal van FC Volendam en Everton-huurling Nathan Markelo is Cerny de derde nieuweling in de Grolsch Veste. Twente nam deze zomer ook afscheid van een dozijn huurlingen en transfervrije spelers.

Technisch directeur Jan Streuer heeft hoge verwachtingen van Cerny. "Václav is technisch begaafd en heeft veel snelheid in zijn spel. Hij kan in de voorhoede op beide flanken spelen. Voor de supporters is hij een zeer aantrekkelijke speler."

Maandag staat Cerny voor het eerst op het trainingsveld met zijn nieuwe ploeggenoten. Op 10 augustus speelt Twente tegen Fortuna Sittard zijn eerste oefenduel in de voorbereiding op het seizoen.