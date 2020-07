Manchester City mag de komende twee jaar toch gewoon Europees voetbal spelen. De club heeft bij het internationale sporttribunaal CAS met succes beroep aangetekend tegen de straf van de UEFA.

Het CAS maakte zijn oordeel (pdf) maandagochtend bekend, nadat er in juni drie zittingsdagen waren geweest. Volgens het hoogste sporttribunaal heeft City de Financial Fair Play-regels, die bepalen dat een club niet meer geld mag uitgeven dan dat er binnenkomt, niet overtreden.

De UEFA strafte City in februari, omdat de zesvoudig landskampioen de Europese voetbalbond tussen 2012 en 2016 onjuist geïnformeerd zou hebben over zijn sponsorinkomsten en begroting. Volgens het CAS is hier niet voldoende bewijs voor. Bovendien zijn veel van de overtredingen volgens de UEFA-regels verjaard, omdat ze meer dan vijf jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Het sporttribunaal vindt wel dat City onvoldoende medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de UEFA. De club moet daarom een boete betalen van 10 miljoen euro. Dat is significant lager dan de boete die de Europese voetbalbond had opgelegd (30 miljoen euro).

"We moeten samen met ons juridische adviseurs nog naar het volledige oordeel van het CAS kijken, maar Manchester City is blij dat de uitspraak van vandaag onze positie en het door ons gepresenteerde bewijs bekrachtigt", meldt City in een verklaring.

De UEFA benadrukt in een eigen statement dat "de Financial Fair Play-regels de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld in het beschermen van clubs. De UEFA blijft zich inzetten voor deze regels."

Manchester City-manager Josep Guardiola. (Foto: Getty Images)

City vond proces UEFA bevooroordeeld

Het onderzoek van de UEFA startte eind 2018 naar aanleiding van berichtgeving in het Duitse weekblad Der Spiegel, dat uit gelekte e-mails en documenten concludeerde dat City lak had aan de Financial Fair Play-regels.

Volgens City was het bewijsmateriaal, dat werd gepubliceerd op klokkenluiderswebsite Football Leaks, onrechtmatig verkregen. Een hacker, die in Portugal onder huisarrest vastzit, verspreidde de documenten.

De club vond bovendien dat het proces van de UEFA "bevooroordeeld" was, omdat de bond "aanklager, advocaat en rechter is in de zaak". City stapte daarom naar het CAS en die instantie gaf de club gelijk.

De 'Citizens', die als tweede zullen eindigen in de Premier League, zouden bij een Europese uitsluiting van twee seizoenen tientallen miljoenen euro's aan prijzengeld en televisie-inkomsten mis hebben gelopen. Bovendien zou het zonder Champions League-voetbal lastiger zijn geweest om topspelers te behouden en te halen.

Manchester City zit dit seizoen ook nog in de Champions League. De Engelsen wonnen in de eerste wedstrijd in de achtste finales met 1-2 van Real Madrid.