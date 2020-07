Dat Tottenham Hotspur zondag met een zege op Arsenal goede zaken deed in de strijd om een ticket voor de Europa League, zorgt niet voor veel enthousiasme bij José Mourinho. De manager van de 'Spurs' ziet een ticket voor het tweede Europese toernooi slechts als een kleine troostprijs.

"De Europa League is niet een competitie waar ik van hou of waar ik erg graag in zou willen spelen. Maar als je de Champions League niet kunt halen, dan moet je voor de Europa League gaan", zei Mourinho in de videopersconferentie na de 2-1-zege op Arsenal.

Tottenham passeerde de aartsrivaal daardoor op de ranglijst en klom naar de achtste plek. De zevende plek levert een startbewijs voor de Europa League op. De 'Spurs' zullen in de resterende drie duels nog twee punten moeten goedmaken op Sheffield United.

"In mijn carrière heb ik pas tweemaal in de Europa League gespeeld en ik hem hem twee keer gewonnen. Het zou niet verkeerd zijn om hem een derde keer te winnen", zei Mourinho schouderophalend.

Mourinho won de Europa League (die toen nog de UEFA Cup heette) in 2003 met FC Porto en veertien jaar later met Manchester United, dat in de finale met 2-0 te sterk was voor Ajax. Als coach van Porto, Chelsea, Real Madrid en Inter was hij tien jaar actief in de Champions League en won hij de grootste Europese clubprijs met Porto in 2004 en met Inter in 2010.

Tottenham won de derby door deze late kopgoal van Toby Alderweireld. (Foto: Pro Shots)

'Als ik hier hele seizoen was geweest, stonden we nu vierde'

Mourinho werd in november aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino. Op dat moment stond Tottenham slechts veertiende, enkele maanden nadat de ploeg de Champions League-finale verloor van Liverpool.

"Als ik hier het hele seizoen was geweest, dan hadden we nu vierde of vijfde gestaan", zei de trainer. "Maar ik wil het niet over mijzelf hebben."

De zege in de derby zorgde voor vreugde bij de Tottenham-fans, die hopen voor het vierde seizoen op rij boven rivaal Arsenal te eindigen op de ranglijst.

"Voor mij is boven Arsenal finishen niet voldoende", aldus Mourinho. "Ik wil graag de Europa League halen. Daar blijven we tot het einde voor knokken."

In de laatste drie duels van het seizoen speelt Tottenham nog tegen Newcastle United (uit, woensdag), Leicester City (thuis, zondag) en Crystal Palace (uit, volgende week zondag).

