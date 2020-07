Nathan Aké komt dit seizoen vrijwel zeker niet meer in actie voor Bournemouth, dat strijdt tegen degradatie uit de Premier League. De verdediger viel zondag geblesseerd uit bij de 4-1-zege op Leicester City.

"Het ziet er niet goed uit", zei Bournemouth-manager Eddie Howe tegen Sky Sports. "Nu het seizoen nog maar zo kort duurt, wordt het heel lastig voor Aké om nog te spelen."

De dertienvoudig international van Oranje moest tegen Leicester na veertig minuten naar de kant. Aké blesseerde zich aan de lies toen hij met een sliding een schot van Jamie Vardy blokte.

Dankzij de zege op Leicester – de eerste overwinning in tien duels – houdt Bournemouth zicht op handhaving in de Premier League. De ploeg moet drie punten zien goed te maken op West Ham United of Watford, die respectievelijk zestiende en zeventiende staan.

De komende dagen speelt Bournemouth zijn laatste competitieduels tegen Manchester City (uit, woensdag), Southampton (thuis, zondag) en Everton (uit, volgende week zondag).

De kans is aanwezig dat Aké zijn laatste duel voor Bournemouth gespeeld heeft, want de 25-jarige linkspoot wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester United of Arsenal.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League