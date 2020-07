De voetbalwereld treurt om het overlijden van Wim Suurbier. Het Ajax-icoon en de zestigvoudig Oranje-international overleed zondagavond op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.

"Ik heb te veel mooie herinneringen aan hem om er eentje uit te halen", zegt Ruud Krol tegen VI. "Ik heb zo veel mooie dingen met hem meegemaakt. Hij zal een groot deel van mijn hart bezetten."

Krol was jarenlang ploeggenoot van Suurbier bij Ajax en het Nederlands elftal. Samen vormden ze het duo 'Snabbel en Babbel'. "We waren onafscheidelijk. We hadden op en buiten het veld de grootste lol", aldus de 83-voudig Oranje-international.

In maart spraken Krol en Suurbier elkaar voor het laatst. "We hadden weer de grootste lol. Dat was Wim ten voeten uit. Hij was snel met zijn benen en snel met zijn mond. Hij had het hart op de goede plaats."

'Hij was een topverdediger met gevoel voor humor'

Ook Willem van Hanegem bewaart goede herinneringen aan de rechtsback. "Als ik aan Suurbier denk, dan glimlach ik meteen", schrijft hij in zijn column in het AD. "Om zijn humor en zeker ook om zijn spel. En dat laatste moeten we niet vergeten."

"Er is namelijk geen clown overleden", vervolgt Van Hanegem, die jarenlang met hem samenspeelde bij Oranje. "Wel een voormalig topverdediger met een prachtige staat van dienst en ook nog eens met gevoel voor humor."

Arie Haan was eveneens onder de indruk van Suurbier als voetballer. "Als Wim er niet bij was, wist je dat het een moeilijke zaak was", karakteriseert Haan zijn oud-teamgenoot bij FOX Sports. "Met zijn snelheid en zijn messcherpe tackles langs de lijn was hij als rechtsback op zijn best. Aanvallers kwamen er nooit langs bij hem."

'Moeilijk te bevatten dat zo veel jongens er niet meer zijn'

Suurbier maakte deel uit van het Ajax dat begin jaren zeventig driemaal de Europa Cup I won. Van die ploeg zijn Johan Cruijff, Piet Keizer, Barry Hulshoff, Velibor Vasovic, Nico Rijnders, Dick van Dijk, Gerrie Mühren en Suurbier inmiddels overleden.

"Het is moeilijk te bevatten dat zo veel jongens er niet meer zijn", aldus Sjaak Swart, ook een van de sterkhouders van Ajax in de glorietijd, bij VI. "Terwijl de herinneringen nog zo levend zijn. Op het veld konden we lezen en schrijven met elkaar. Op de rechterflank hebben we samen heel wat tegenstanders naar de kloten gespeeld."

Suurbier werd eind april getroffen door een hersenbloeding en thuis gevonden door zijn ex-vrouw. Hij lag sindsdien op de intensive care van het VUmc in Amsterdam.