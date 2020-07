Lasse Schöne heeft Genoa zondag aan een zeer belangrijke zege geholpen. De oud-Ajacied maakte op zeer fraaie wijze de tweede treffer in het thuisduel met hekkensluiter SPAL: 2-0.

Schöne legde in de 54e minuut aan voor een vrije trap en hij krulde de bal vanaf een meter of 25 schitterend langs SPAL-doelman Karlo Letica. Het was voor de 34-jarige Deen zijn tweede goal in de Serie A.

Genoa was halverwege de eerste helft al op voorsprong gekomen via Goran Pandev, die op aangeven van Iago Falque raak schoot in de verre hoek. Falque miste even later een penalty, maar dat had geen gevolgen voor de thuisploeg.

Het team van Schöne klimt door de zege naar de zeventiende plek, één plaats boven de degradatiestreep. Nummer achttien Lecce, dat twee punten minder heeft, komt later op zondag nog wel in actie tegen Cagliari.

SPAL heeft met nog zes wedstrijden te gaan een achterstand van elf punten op Genoa en heeft een wonder nodig om degradatie nog af te wenden.

