Napoli heeft zondagavond met een 2-2-gelijkspel tegen concurrent AC Milan goede zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. Eerder op de dag hielp Lasse Schöne Genoa met een fraaie vrije trap aan een 2-0-zege op hekkensluiter SPAL.

Theo Hernández opende na twintig minuten met een intikker de score voor Milan op bezoek bij Napoli. Een kwartier later zorgde Giovanni Di Lorenzo uit een rebound voor de gelijkmaker, waarna Dries Mertens de thuisploeg op voorsprong schoot.

Ruim een kwartier voor tijd herstelde Milan het evenwicht weer. Franck Kessié benutte een penalty na een overtreding op Giacomo Bonaventura. In de slotfase kwamen de bezoekers nog met tien man te staan door een tweede gele kaart voor invaller Alexis Saelemaekers.

Door het gelijkspel behoudt Napoli de zesde plaats, die recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Europa League. De voorsprong op nummer zeven Milan blijft twee punten.

Genoa viert het doelpunt van Lasse Schöne. (Foto: Getty Images)

Schöne maakt tweede treffer in Serie A

Bij Genoa legde Schöne tien minuten na rust aan voor een vrije trap en hij krulde de bal vanaf een meter of 25 schitterend langs SPAL-doelman Karlo Letica. Het was voor de 34-jarige Deen zijn tweede goal in de Serie A.

Genoa was halverwege de eerste helft al op voorsprong gekomen via Goran Pandev, die op aangeven van Iago Falque raak schoot in de verre hoek. Falque miste even later een penalty, maar dat had geen gevolgen voor de thuisploeg.

Het team van Schöne klimt door de zege naar de zeventiende plek, één plaats boven de degradatiestreep. Nummer achttien Lecce, dat twee punten minder heeft, komt later op zondag nog wel in actie tegen Cagliari.

SPAL heeft met nog zes wedstrijden te gaan een achterstand van elf punten op Genoa en heeft een wonder nodig om degradatie nog af te wenden.

Invaller De Jong wint met Sevilla

In Spanje boekte Luuk de Jong een 2-0-thuiszege op Real Mallorca. De Nederlandse spits viel acht minuten voor tijd in en zag Lucas Ocampos (penalty) en Youssef En Nesyri scoren.

Door de overwinning is Sevilla vrijwel zeker van een Champions League-ticket. De nummer vier heeft negen punten voorsprong op Villarreal, maar een slechter onderling resultaat dan de nummer vijf.

Eerder op de avond verloor Valencia, waarbij Jasper Cillessen wederom op de bank zat, met 1-0 bij laagvlieger Leganés. Rubén Pérez maakte uit een penalty de enige goal. Dani Parejo miste na rust juist een strafschop voor Valencia. Kort daarvoor moest de thuisploeg met tien man verder door een rode kaart voor Jonathan Silva.

Door de nederlaag staat Valencia nu negende. De achterstand op de zevende plek, die recht geeft op Europees voetbal, bedraagt slechts één punt.

