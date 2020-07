De politie van de Engelse regio West Midlands heeft zondagavond een twaalfjarige jongen gearresteerd voor het sturen van een racistisch dreigement op sociale media naar Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha.

"We zijn gewezen op een reeks racistische berichten die vandaag naar een voetballer zijn gestuurd", meldt de politie van West Midlands op Twitter. "Nadat we ze hebben onderzocht en controles hebben uitgevoerd, hebben we een jongen gearresteerd." De jongen uit Solihull is voorlopig in hechtenis genomen.

Zaha liet in de aanloop naar de Premier League-wedstrijd van zondagmiddag tegen Aston Villa weten via Instagram een dreigement van een supporter van de tegenstander te hebben ontvangen. In een bericht met racistische getinte afbeeldingen van onder meer de Ku Klux Klan stond dat de vleugelspeler van Crystal Palace maar beter niet kon scoren.

Crystal Palace begon vervolgens samen met Aston Villa en de Premier League een onderzoek om te achterhalen wie het bericht naar Zaha heeft gestuurd.

Hodgson neemt het op voor Zaha

Crystal Palace-coach Roy Hodgson nam het op voor de 27-jarige Zaha. "Dit is volkomen onaanvaardbaar", zei Hodgson op de website van Crystal Palace. "Hij zal hiervoor moeten boeten, want hier zijn geen excuses voor. Hij wil een van onze beste spelers ervan weerhouden om vandaag goed te spelen. Het is volkomen onvergeeflijk om dat op deze manier te doen."

De voormalig bondscoach van Engeland vindt dat Zaha er goed aan heeft gedaan om hiermee naar buiten te komen. "Dit is iets dat niet moet worden stilgehouden. Het is erg triest dat een speler op de wedstrijddag wakker wordt met zulke laffe en verachtelijke bedreigingen."

Ook Aston Villa, dat tegen degradatie strijdt, heeft stelling genomen tegen het racistische dreigement van de supporter. "We betreuren de walgelijke racistische berichten", meldt de club op Twitter. "We veroordelen alle vormen van racisme en discriminatie en scharen ons achter Crystal Palace."

Aston Villa won de wedstrijd tegen Crystal Palace met 2-0 en boekte daarmee een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. De ploeg uit Birmingham staat nu achttiende en heeft vier punten achterstand op de veilige zeventiende plek.

