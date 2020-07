Wolverhampton Wanderers is hard op weg om voor het tweede jaar op rij een Europees ticket in de wacht te slepen. De ploeg van trainer Nuno Espírito Santo won zondag overtuigend met 3-0 van Everton.

Wolverhampton kwam in het eigen Molineux op slag van rust op voorsprong. De Mexicaan Raúl Jiménez benutte een penalty die werd toegekend na een overtreding op Daniel Podence.

Direct na de pauze sloeg de thuisploeg opnieuw toe. De Belg Leander Dendoncker kopte raak uit een vrije trap van de Portugees Pedro Neto. Diens landgenoot Diogo Jota maakte er een kwartier voor tijd 3-0 van. Het Everton van technisch directeur Marcel Brands kon daar niets tegenover stellen.

Wolverhampton komt na 35 wedstrijden op 55 punten en wipt daardoor over Sheffield United (54) heen naar de zesde plaats in de Premier League. Die positie zou volstaan voor een Europa League-ticket. Als het CAS maandag de Europese uitsluiting van Manchester City handhaaft, is een plaats in de top zeven zelfs genoeg.

De Wolves, die in 2018 promoveerden naar het hoogste niveau in Engeland, zijn ook dit seizoen nog actief in de Europa League. Op 6 augustus staat de return tegen Olympiacos op het programma, nadat het eerste duel voor de corona-onderbreking eindigde in 1-1.

In de Premier League staan zondag met Aston Villa-Crystal Palace (15.15), Tottenham Hotspur-Arsenal (17.30) en Bournemouth-Leicester City (20.00) nog drie duels op het programma.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League