Tottenham Hotspur heeft zondagavond in de Premier League een vermakelijke Londense derby tegen Arsenal gewonnen. De ploeg van coach José Mourinho was op eigen veld met 2-1 te sterk voor de stadgenoot dankzij een treffer van Toby Alderweireld.

Arsenal kwam na een kwartier op voorsprong bij Tottenham dankzij een schitterende treffer van Alexandre Lacazette. De Fransman haalde van zo'n 20 meter hard uit en schoot de bal in de kruising.

'The Gunners' konden slechts anderhalve minuut genieten van de voorsprong, want even later bracht Son Heung-min de thuisploeg langszij. De Zuid-Koreaan profiteerde van defensief geklungel van Arsenal en wipte de bal over doelman Hugo Lloris.

Ben Davies was na een half uur dicht bij de 2-1, maar zijn afstandsschot spatte uiteen op de lat. Een kwartier na rust raakte ook Pierre-Emerick Aubameyang de lat en verzuimde Arsenal weer op voorsprong te brengen.

Zeven minuten voor tijd was het wel raak voor Tottenham toen Alderweireld raak kopte uit een corner. Steven Bergwijn viel een minuut later nog in het veld bij de 'Spurs', die de drie punten niet meer uit handen gaven.

Door de overwinning neemt Tottenham de achtste plek over van Arsenal. Het verschil tussen de twee ploegen, die beide nog drie duels te spelen hebben, is twee punten.

Wolverhampton Wanderers viert het doelpunt van Leander Dendoncker. (Foto: Pro Shots)

Wolverhampton dicht bij Europees ticket

Eerder op de dag won Wolverhampton Wanderers thuis met 3-0 van Everton. De 'Wolves' opende in het eigen Molineux op slag van rust de score. De Mexicaan Raúl Jiménez benutte een penalty die werd toegekend na een overtreding op Daniel Podence.

Direct na de pauze sloeg de thuisploeg opnieuw toe. De Belg Leander Dendoncker kopte raak uit een vrije trap van de Portugees Pedro Neto. Diens landgenoot Diogo Jota maakte er een kwartier voor tijd 3-0 van. Het Everton van technisch directeur Marcel Brands kon daar niets tegenover stellen.

Wolverhampton komt na 35 wedstrijden op 55 punten en wipt daardoor over Sheffield United (54) heen naar de zesde plaats in de Premier League. Die positie zou volstaan voor een Europa League-ticket. Als het CAS maandag de Europese uitsluiting van Manchester City handhaaft, is een plaats in de top zeven zelfs genoeg.

Aston Villa, waarbij Anwar El Ghazi in de slotfase inviel, boekte met een 2-0-thuiszege op Crystal Palace een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. De ploeg uit Birmingham staat nu achttiende en heeft vier punten achterstand op de veilige zeventiende plek.

