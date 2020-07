Sebastian Vettel en Charles Leclerc zijn zondag al snel uitgevallen in de Grand Prix van Stiermarken. De twee teamgenoten van Ferrari botsten tegen elkaar in de eerste ronde.

Leclerc nam de schuld voor het incident op zich. "Ik was een klootzak vandaag", zei de Monegask schuldbewust tegen Canal+. "Het was duidelijk mijn fout, ik heb het verpest."

De auto van Leclerc schoot de lucht in nadat hij in de binnenbocht over een kerbstone reed en knalde achterop bij Vettel. De Duitser verloor daardoor zijn achtervleugel en kon niet verder rijden.

Er kwam direct een safetycar de baan op. Leclerc moest de pits in en reed daarna nog enkele rondes verder, maar viel al snel ook uit vanwege de schade aan zijn auto.

"Ik was erg verbaasd", zei Vettel in een eerste reactie. "Ik reed aan de binnenkant en verwachtte niet dat Charles daar iets zou proberen. Ook niet omdat het in die eerste bochten zo druk om ons heen was."

Voor de gebuikers van de app: tik op de tweet voor een video van de crash van de Ferrari's.

Vettel minder ontevreden over auto

Ferrari kent door een gebrek aan snelheid sowieso al een moeizame seizoensstart. Vettel kwalificeerde zich zaterdag slechts als tiende op de Red Bull Ring en Leclerc slaagde er niet eens in om Q3 te halen. Door een gridstraf moest hij als veertiende beginnen.

Vettel vertelde dat zijn auto zondag beter aanvoelde dan een week eerder. "Daarom is het jammer dat we niet de kans hebben gekregen om onze snelheid te testen. We weten nu niet hoe goed de upgrades hebben gewerkt."

Vorige week reed Leclerc in Oostenrijk nog naar de tweede plaats. Vettel werd slechts tiende in de openingsrace.

