Quique Setién merkt dat het overvolle programma in La Liga er behoorlijk in hakt bij zijn spelers. De trainer van FC Barcelona ziet het als een verklaring voor de moeizame 0-1-uitzege van zaterdagavond op Real Valladolid.

Barcelona kwam dankzij een doelpunt van Arturo Vidal al vroeg op voorsprong, maar zakte daarna ver weg. In de slotfase voorkwam doelman Marc-André ter Stegen met een paar fraaie reddingen de verdiende gelijkmaker.

"Aan het einde van de wedstrijd zag je dat de ploeg moe was", zei Setién, die ook zaterdag nog niet kon beschikken over de geblesseerde Frenkie de Jong. "Er zat minder dan 72 uur tussen deze wedstrijd en de vorige tegen Espanyol. Bovendien was het erg warm. Je ziet dat veel spelers niet fris meer zijn."

Setién wijst kritiek op zijn werkwijze dan ook van de hand. "Het is geen voetbalprobleem. We spelen heel veel wedstrijden, dus sluipt er veel vermoeidheid in de ploeg. Een aantal spelers heeft de afgelopen weken heel veel minuten gemaakt."

Dat laatste geldt ook voor Lionel Messi, die Setién tegen Vallodolid graag eerder naar de kant had gehaald. "Maar onze voorsprong was erg krap. Als we in de eerste helft meer hadden gescoord, hadden meer spelers rust gekregen"

'Griezmann vroeg zelf om wissel'

Een speler die halverwege wel achterbleef in de kleedkamer was Antoine Griezmann. De Franse spits speelde een ongelukkige eerste helft, waarin hij voor open doel over de bal heen maaide.

Volgens Setién had dat echter niets met de wissel te maken. "Hij had last van zijn dijbeen en vroeg er daarom zelf om." Zondag maakte Barcelona bekend dat Griezmann kampt met een spierblessure en er de volgende wedstrijd in ieder geval niet bij zal zijn.

Ondanks de overwinning op Real Valladolid is prolongatie van de landstitel voor Barcelona ver weg. Real Madrid kan zondag bij winst op Granada weer een kloof slaan van vier punten, met nog twee speelronden voor de boeg.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga