Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini vindt dat zijn ploeg zaterdagavond in de topper tegen Juventus flink is benadeeld door de arbitrage. Atalanta kwam in Turijn tot twee keer toe op voorsprong, maar door twee na hands toegekende penalty's was dat niet genoeg voor de winst: 2-2.

De eerste strafschop werd toegekend nadat Marten de Roon in het strafschopgebied een schot van dichtbij met zijn arm blokte. Vlak voor tijd kreeg Luís Muriel de bal onbedoeld tegen zijn hand. Beide keren velde Cristiano Ronaldo het vonnis vanaf de stip.

"Wat moeten we dan doen, onze armen eraf hakken?", zei een balende Gasperini na afloop op de persconferentie. "Het is niet de eerste penalty die om deze reden wordt toegekend, het gebeurt helaas veel te vaak."

Gasperini heeft het idee dat de handsregels in de Serie A op een andere manier worden toegepast dan in de rest van de wereld. "Bij ons is dit blijkbaar de norm, maar geldt dat ook voor andere competities? We moeten de manier waarop we de regels in Italië interpreteren snel veranderen."

'Dit Juventus geeft voorsprong niet meer weg'

Atalanta zou bij een overwinning tegen Juventus ten koste van Lazio naar de tweede plaats in de Serie A zijn geklommen en het gat met de koploper teruggebracht hebben tot zes punten, met nog zes wedstrijden te gaan.

Toch denkt Gasperini niet dat Atalanta de titelstrijd nog spannend had kunnen maken. "Dit Juventus geeft zo'n voorsprong niet meer weg. Maar het was een prestigestrijd en die had ik graag gewonnen. Ons spel geeft wel veel vertrouwen voor het vervolg van de Champions League."

Atalanta speelt op 12 augustus in de kwartfinales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Dat gebeurt op neutraal terrein in Lissabon. Een plaats in de top vier van de Serie A is voldoende om ook volgend seizoen in het kampioenenbal uit te komen.