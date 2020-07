Jaap Stam heeft een pijnlijk debuut beleefd als trainer van FC Cincinnati. Met zijn nieuwe ploeg ging hij zaterdagavond (Amerikaanse tijd) met 0-4 onderuit tegen Columbus Crew. Ook Frank de Boer (Atlanta United) verloor.

Stam werd eind mei aangesteld als trainer van Cincinnati, waar hij Ron Jans opvolgde. Omdat de MLS op dat moment stillag wegens de corona-uitbraak liet zijn eerste officiële duel nog een tijd op zich wachten.

Bij de hervatting van de MLS in Disney World in Orlando, waar onder strenge veiligheidsmaatregelen het seizoen in toernooivorm wordt afgemaakt, zag Stam zijn ploeg weinig in te brengen hebben tegen Columbus Crew, dat halverwege door goals van Lucas Zelarrayan en Gyasi Zardes al met 0-2 leidde.

Na rust liep de ploeg uit Ohio verder uit via Zardes en Youness Mokhtar. De oud-speler van PEC Zwolle en FC Twente stond net als Vito Wormgoor en doelman Eloy Room in de basis bij Columbus Crew. Bij de ploeg van Stam speelde Siem de Jong ruim een uur mee. Jürgen Locadia ontbrak wegens een blessure.

Atlanta verliest door vroege tegengoal

Ook voor Frank de Boer liep het eerste duel sinds de hervatting uit op een teleurstelling. Met Atlanta United verloor hij met 0-1 van New York Red Bulls. Het enige doelpunt viel al na vier minuten en kwam op naam van de Fransman Florian Valot.

Bij het MLS is Back Tournament, dat duurt tot en met 11 augustus, zijn alle teams ingedeeld over in totaal zes groepen. Atlanta en Cincinnati zitten bij elkaar in de groep. Donderdag staan de ploegen van De Boer en Stam tegenover elkaar.