Ronaldinho en zijn broer moeten in een hotel in Paraguay onder huisarrest blijven. De Brazilianen waren in beroep gegaan tegen het besluit van een onderzoeksrechter in Asunción om hun zaak voort te zetten.

Het gerechtshof verklaarde het beroep van Ronaldinho en zijn broer niet-ontvankelijk. Hierdoor moeten het tweetal voorlopig onder toezicht in de Paraguayaanse hoofdstad blijven.

De veertigjarige Ronaldinho zit al maanden vast in Paraguay. Hij werd begin maart gearresteerd, omdat hij samen met zijn broer met valse documenten reisde. De zaak leek aanvankelijk met een geldboete afgedaan te worden, maar een hoge rechter bepaalde dat oud-aanvaller en zijn broer Roberto de gevangenis in moesten.

Daar zaten zij uiteindelijk een maand. Na betaling van een borgsom van circa 1,5 miljoen euro mochten zij de rest van hun straf uitzitten in een hotel, waar zij dus sinds april al zitten.

In het verleden had Ronaldinho al vaker problemen met zijn paspoort. Zo werd zijn Braziliaanse reisdocument in 2018 ingenomen wegens een hoge belastingschuld. Dat papiertje kreeg hij later wel terug.

Ronaldinho werd in het verleden tot twee keer toe uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Hij maakte vooral furore bij FC Barcelona en droeg verder het shirt van onder meer AC Milan en Paris Saint-Germain.