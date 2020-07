Lazio heeft voor de derde keer op rij punten laten liggen in de Serie. Na nederlagen tegen AC Milan (0-3) en Lecce (2-1) gingen de Romeinen zaterdag op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Sassuolo.

Sassuolo kwam al na negen minuten tot scoren, maar het doelpunt van Giacomo Raspadori werd afgekeurd wegens buitenspel. Na iets meer dan een half uur was het aan de andere kant wel raak toen een schot van Luis Alberto van richting werd veranderd door een verdediger van de bezoekers.

Vroeg in de tweede helft vond Raspadori opnieuw het net voor Sassuolo en ditmaal telde de treffer wel. De spits tikte in volledig vrijstaande positie een voorzet van invaller Francesco Caputo binnen. Caputo was in blessuretijd zelf met een kopbal van dichtbij verantwoordelijk voor de winnende. Bij Lazio viel Bobby Adekanye in de slotfase in.

Door de nederlaag staat Lazio nu op 68 punten en kan de ploeg de tweede plek later op de avond kwijtraken aan Atalanta. De formatie van Marten de Roon en Hans Hateboer moet dan wel winnen op bezoek bij koploper Juventus. Die wedstrijd gaat om 21.45 uur van start.

Mocht Atalanta winnen bij Juventus, dan heeft de ploeg uit Bergamo een punt meer dan Lazio. Juventus heeft zeven punten voorsprong op Lazio en heeft dus ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

