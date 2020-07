Juventus heeft zaterdagavond dankzij twee rake strafschoppen met 2-2 gelijkgespeeld tegen Atalanta in de topper in de Serie A. In La Liga zorgde FC Barcelona er met een 0-1-zege bij Real Valladolid voor dat de titelstrijd nog niet is gestreden.

Duván Zapata opende na een kwartier de score voor Atalanta tegen Juventus, waarbij Matthijs de Ligt in de basis stond. De Colombiaan schoot de bal in de rechterhoek na een combinatie met Alejandro Gómez. De thuisploeg kon nauwelijks gevaar stichten in de eerste helft.

Tien minuten na rust kreeg Juventus de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen toen de bal op de stip ging vanwege hands van Marten de Roon, die net als Hans Hateboer de hele wedstrijd speelde. Cristiano Ronaldo benutte het buitenkansje feilloos en bracht de thuisploeg langszij.

Ruslan Malinovsky bracht Atalanta tien minuten voor tijd met een hard schot weer op voorsprong en de bezoekers leken op weg naar de winst. Enkele minuten voor tijd kreeg Juventus echter opnieuw een penalty na hands van Luis Muriel en ook die werd benut door Ronaldo.

Door het gelijkspel komt Juventus steeds dichter bij de negende landstitel op rij. 'De Oude Dame' heeft met zes duels voor de boeg acht punten voorsprong op nummer twee Lazio. Atalanta blijft derde, maar heeft nu nog één punt achterstand op Lazio.

De teleurstelling van Lazio en de vreugde bij Sassuolo in één beeld gevangen na de winnende van Giacomo Raspadori. (Foto: Pro Shots)

Lazio lijdt derde nederlaag op rij

Eerder op de dag leed Lazio thuis tegen Sassuolo zijn derde nederlaag op rij: 1-2. Sassuolo kwam al na negen minuten tot scoren, maar het doelpunt van Giacomo Raspadori werd afgekeurd wegens buitenspel. Na iets meer dan een half uur was het aan de andere kant wel raak toen een schot van Luis Alberto van richting werd veranderd door een verdediger van de bezoekers.

Vroeg in de tweede helft vond Raspadori opnieuw het net voor Sassuolo en ditmaal telde de treffer wel. De spits tikte in volledig vrijstaande positie een voorzet van invaller Francesco Caputo binnen. Caputo was in blessuretijd zelf met een kopbal van dichtbij verantwoordelijk voor de winnende. Bij Lazio viel Bobby Adekanye in de slotfase in.

AS Roma won dankzij treffers van Federico Fazio, Nikola Kalinic en invaller Nicolò Zaniolo met 0-3 bij Brescia en staat vijfde. Justin Kluivert, die in de vorige wedstrijd buiten de selectie werd gelaten, bleef ditmaal op de bank bij Roma.

FC Barcelona viert de winnende treffer van Arturo Vidal. (Foto: Pro Shots)

Barcelona houdt titelstrijd levend

In Spanje kroonde Arturo Vidal zich tot matchwinner bij Valladolid-Barcelona. De Chileen schoof de bal na een kwartier spelen in de verre hoek na voorbereidend werk van Lionel Messi. Enkele minuten later kreeg Antoine Griezmann een enorme kans op de 0-2, maar de Fransman maaide over de bal heen.

Barcelona, waarbij Frenkie de Jong nog altijd ontbrak door een blessure, verzuimde de voorsprong uit te breiden, waardoor Valladolid mocht hopen op een punt. Na een uur was voormalig NAC Breda-spits Enes Ünal dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd gekeerd door Marc-André ter Stegen. Ook daarna kwam de thuisploeg niet tot scoren.

Door de overwinning komt Barcelona op één punt van koploper Real Madrid. De Catalanen hebben nog twee duels te spelen en de Madrilenen, die vrijdag met 2-0 wonnen van Deportivo Alavés, drie. Real gaat maandagavond nog op bezoek bij Granada.

Atlético Madrid verzekerde zich dankzij een 1-0-zege op Real Betis van Champions League-deelname. Diego Costa maakte de winnende goal voor de thuisploeg, waarbij Mario Hermoso rood kreeg. Door de zege is nummer drie Atlético niet meer in te halen door nummer vijf Villarreal.

