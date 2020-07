Tim Krul is zaterdag met Norwich City uit de Premier League gedegradeerd. 'The Canaries' zagen het doek vallen door een 0-4-nederlaag tegen West Ham United, waar spits Michail Antonio alle doelpunten voor zijn rekening nam.

Norwich keek halverwege al tegen een 0-2-achterstand aan op Carrow Road. Antonio liet Krul in de elfde minuut kansloos door van dichtbij binnen te schieten na een corner en de spits kopte in de blessuretijd van de eerste helft raak uit een vrije trap.

In de 54e minuut vierde Antonio een hattrick. De spits mocht alleen op doelman Krul aflopen en zag de Nederlander redding brengen, maar Antonio kon in de rebound alsnog raak koppen. Hij is de tweede West Ham-speler ooit die in een uitwedstrijd in de Premier League een hattrick maakt.

Daar bleef het niet bij, want Antonio maakte in de 74e minuut ook de 0-4 en verdubbelde daarmee in één wedstrijd zijn complete doelpuntenproductie dit seizoen. De dertigjarige Engelsman tikte van dichtbij binnen op aangeven van vleugelverdediger Ryan Fredericks.

Door de nederlaag blijft hekkensluiter Norwich op 21 punten steken en is het verschil met nummer zeventien Watford onoverbrugbaar geworden (dertien punten met nog drie speelronden te gaan).

Michail Antonio scoorde liefst vier keer tegen Norwich City. (Foto: Pro Shots)

Norwich speelde voor het eerst sinds 2015/2016 in Premier League

Norwich speelde dit seizoen voor het eerst sinds 2015/2016 in de Premier League, maar daalt nu dus weer af naar het Championship. Het is al de vijfde keer dat Norwich uit de Premier League degradeert en dat is een record.

West Ham deed door de klinkende overwinning juist uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg van manager David Moyes staat nu zestiende met 34 punten, op gepaste afstand van nummer achttien Bournemouth en nummer negentien Aston Villa.

Nummer zeventien Watford won met 2-1 van Newcastle United en heeft eveneens 34 punten. Troy Deeney maakte in de 52e minuut vanaf de stip de gelijkmaker op Vicarage Road en benutte in de 82e minuut opnieuw een strafschop.

