Een speler uit de Premier League heeft vrijdagavond in een anonieme open brief bekendgemaakt homoseksueel te zijn. De brief, die is verstuurd door de Justin Fashanu Foundation - een organisatie die zich inzet voor homoseksuele profvoetballers - is in handen van meerdere Britse media.

"Ik ben homoseksueel. Om dat op te schrijven, is al een grote stap voor mij. Alleen mijn familieleden en een kleine groep vrienden zijn op de hoogte, maar ik voel me nog niet klaar om het met mijn team of manager te delen", zo staat er in de brief, die in handen is van onder meer The Sun en The Mirror.

"Ik hoop dat ik me op een dag goed genoeg voel om het te vertellen. Hoe het is om zo door het leven te gaan? Soms is het een absolute nachtmerrie en het heeft meer dan ooit invloed op mijn mentale gesteldheid. Ik ben bang dat ik alles alleen maar erger maak als ik het wereldkundig maak."

Op dit moment zijn er geen spelers in de Premier League die openlijk homoseksueel zijn. In 1998 pleegde Justin Fashanu zelfmoord, acht jaar nadat hij als eerste Britse profvoetballer uit de kast was gekomen. Zijn nichtje richtte daarom de Justin Fashanu Foundation op om belangen van homoseksuele voetballers te verdedigen.

De Premier League-speler die anoniem wil blijven, zegt in zijn brief dat de voetbalwereld nog niet klaar is voor een speler die uit de kast komt. "Er moeten rigoureuze veranderingen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat ik uit de anonimiteit stap", benadrukt hij.

"Ik hoor elke keer weer homofobe spreekkoren op de tribune en er bestaan nog steeds veel vooroordelen in het voetbal. Als ik mijn homoseksualiteit wereldkundig maak, wil ik zeker weten dat ik volledig gesteund word. En dat voelt nu niet zo."

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 of 0800-0113.