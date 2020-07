Zinédine Zidane stak vrijdagavond na de achtste competitiezege op rij voor Real Madrid de loftrompet over Thibaut Courtois. Volgens de coach van de 'Koninklijke' is de fraaie reeks voor een groot deel te danken aan de Belgische doelman.

"De invloed van Thibaut op onze resultaten is erg groot. Wat hij elke wedstrijd weer doet, is echt fenomenaal", zei een lovende Zidane op zijn persconferentie na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (2-0).

Het was al de vijfde wedstrijd op rij dat Real Madrid geen treffers incasseerde. Sinds de hervatting van de competitie na de coronacrisis kreeg de koploper van La Liga sowieso slechts twee doelpunten tegen, vaak met dank aan Courtois.

"Als we het over verdedigen hebben, dan gaat dat iedereen in het elftal aan. Maar Thibaut voorkwam tegen Deportivo weer twee of drie doelpunten met zijn reddingen en dat is cruciaal gebleken. Zijn inbreng is echt heel belangrijk", benadrukte Zidane.

Zidane zwijgt over nieuwe strafschop Real Madrid

De zege van Real op Deportivo Alavés kwam net als in de twee voorgaande wedstrijden (mede) tot stand door een penalty. Tegen Getafe (1-0) en Athletic Club (0-1) was het aanvoerder Sergio Ramos die een strafschop benutte, dit keer was het Karim Benzema die raak schoot van elf meter.

Meerdere ploegen vinden dat Real sinds de hervatting van het seizoen wordt bevoordeeld door de arbitrage, wat weer tot de nodige irritaties leidde bij Zidane. De Franse coach wilde er na de wedstrijd tegen Deportivo Alavés niet te veel over uitweiden.

"Een strafschop is een strafschop, verder kijk ik alleen naar ons spel en dat was goed. We waren echt een eenheid", aldus Zidane, wiens ploeg nog maar twee overwinningen nodig heeft om de landstitel te grijpen. Met nog vier speelronden te gaan heeft Real vier punten meer dan naaste belager FC Barcelona.

