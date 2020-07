NAC Breda heeft vrijdag Maurice Steijn aangesteld als de nieuwe trainer. De 46-jarige oud-speler van de club, die voor drie jaar heeft getekend, keert zo na ruim een jaar terug in Nederland.

"Toen NAC belde, heb ik daar niet lang over na hoeven denken", zegt Steijn, die tussen 1999 en 2002 36 competitieduels speelde voor de Bredanaars, op de site van zijn nieuwe club. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag trainer zou worden van NAC. Ik denk dat we goede match zijn."

Steijn, die Hans Visser als zijn assistent krijgt, is bij NAC de opvolger van Peter Hyballa, die vorige week net als technisch directeur Tom van den Abbeele vertrok bij de Brabanders. De twee lagen met elkaar overhoop over het te voeren (transfer)beleid.

Hyballa was pas sinds februari werkzaam bij NAC, als opvolger van de ontslagen Ruud Brood. Steijn is al de veertiende trainer sinds 2010 bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Algemeen directeur Mattijs Manders hoopt dat de geboren Zuid-Hollander voor rust kan zorgen bij NAC. "Met Maurice willen we, vanuit een langetermijnvisie, bouwen aan NAC. We hebben dan ook bewust gekozen om vertrouwen uit te spreken in de vorm van een meerjarig contract."

Steijn, die maandag de eerste training zal leiden bij NAC, was in het verleden hoofdtrainer bij ADO Den Haag (2011-2014), VVV-Venlo (2014-2019) en Al-Wahda (2019). Bij die club uit de Verenigde Arabische Emiraten werd hij al na drie speelrondes ontslagen.