Justin Kluivert lijkt zaterdag weer een rol te kunnen spelen bij AS Roma in het uitduel met Brescia, nadat hij woensdag door zijn trainer Paulo Fonseca niet werd geselecteerd voor de thuiswedstrijd tegen Parma (2-1-zege).

"Ik was niet tevreden over de instelling van Justin op de training in aanloop naar het duel met Parma", verklaarde Fonseca vrijdag op zijn persconferentie de afwezigheid van de 21-jarige Nederlander.

"Ik heb met hem gesproken en uitgelegd waarom hij er niet bij was woensdag. Ik vind dat Justin goed gereageerd heeft. Als hij vandaag goed traint, is hij een optie voor de wedstrijd van morgen."

Kluivert staat in zijn tweede seizoen bij Roma op 29 officiële duels, zeven goals en twee assists. De vleugelspeler stond voor de coronapauze meestal in de basis, maar in de vijf competitieduels na de hervatting stond hij maar twee keer aan de aftrap en speelde hij in totaal slechts 124 minuten.

Roma, dat tegen Parma een einde maakte aan een reeks van drie nederlagen op rij in de Serie A, staat met nog zeven duels te gaan op de vijfde plek, met een achterstand van veertien punten op nummer vier Internazionale. Champions League-kwalificatie lijkt daardoor onmogelijk voor de ploeg van Kluivert.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Serie A