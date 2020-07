FC Barcelona-trainer Quique Setién neemt Frenkie de Jong niet op in de selectie voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen Real Valladolid. Hij wil geen risico nemen met de middenvelder die pas net is hersteld van een kuitblessure.

"We hebben getwijfeld of we hem mee zouden nemen, want hij voelt zich goed. Maar ik heb liever dat hij nog een paar dagen rust heeft, zodat hij zich straks topfit voelt", zei Setién vrijdag op een persconferentie.

De Jong hervatte dinsdag de groepstraining, nadat hij een kleine maand geleden de kuitkwetsuur vermoedelijk opliep tijdens het uitduel met Real Mallorca, waarin hij zich vlak voor tijd moest laten vervangen vanwege lichte klachten.

De international van het Nederlands elftal kreeg in de dagen daarop alleen maar meer last en miste vervolgens de wedstrijden tegen Leganés, Sevilla, Athletic Club, Celta de Vigo, Atlético Madrid, Villarreal en Espanyol.

Quique Setién. (Foto: Pro Shots)

'Ik geloof nog zeker in de titel'

FC Barcelona verspeelde in die periode de koppositie aan Real Madrid en lijkt de titel ook af te moeten staan aan de aartsrivaal. 'Barça' heeft in de slotfase van La Liga met een duel meer gespeeld een punt achterstand en een slechter onderling resultaat.

"Ik geloof nog zeker in de titel. We hebben de laatste jaren gezien dat er onverklaarbare dingen kunnen gebeuren in het voetbal. Wij moeten ons focussen op de confrontatie tegen Valladolid en wachten op onze kans", aldus Setién.

Real komt vrijdag eerst nog in actie thuis tegen Deportivo Alavés, waarna er nog drie speelrondes op het programma staan in La Liga. Bij een gelijk aantal punten gaat de titel naar Real, omdat onderling resultaat boven doelsaldo gaat in Spanje.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van La Liga