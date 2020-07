Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en Daley Sinkgraven speelt bij een overwinning op Rangers tegen Internazionale op Getafe in de kwartfinales van de Europa League. Dat heeft de loting vrijdag bepaald.

Bayer Leverkusen won in Schotland met 1-3 en heeft daarom goede papieren om de kwartfinales te bereiken. Internazionale en Getafe hebben - net als Sevilla en AS Roma - nog geen heenduel afgewerkt en spelen één duel in Duitsland voor een ticket voor de kwartfinales.

De winnaar van Sevilla (Luuk de Jong) tegen AS Roma (Justin Kluivert) neemt het in de kwartfinales op tegen Olympiacos of Wolverhampton Wanderers. Het heenduel in Griekenland eindige in 1-1.

Verder werd de winnaar van LASK-Manchester United (0-5 in Oostenrijk voor United) gekoppeld aan de winnaar van Basaksehir (Eljero Elia) tegen FC Kopenhagen. De Turken wonnen in eigen huis het heenduel met 1-0.

VfL Wolfsburg (Wout Weghorst) of Shakhtar Donetsk (de Oekraïners wonnen in Duitsland met 1-2) neemt het tot slot op tegen Eintracht Frankfurt (Bas Dost en Jonathan de Guzman) of FC Basel (Ricky van Wolfswinkel). De Zwitsers wonnen in Duitsland al met 0-3.

Loting halve finales EL Olympiacos/Wolverhampton of Sevilla/AS Roma-LASK/Manchester United of Basaksehir/FC Kopenhagen

Bayer Leverkusen/Rangers of Internazionale/Getafe-VfL Wolfsburg/Shakhtar Donetsk of Eintracht Frankfurt/FC Basel

Achtste finales op 5 en 6 augustus

De resterende wedstrijden in de achtste finales van de Europa League - los van Internazionale-Getafe en Sevilla-AS Roma - worden nog wel gespeeld in het stadion van de thuisspelende club en staan gepland op 5 en 6 augustus.

Net als in de Champions League zijn ook alle Europa League-duels zonder publiek. De kwartfinales (10 en 11 augustus), de halve finales (16 en 17 augustus) en de finale (21 augustus) vinden op Duitse bodem plaats: in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. In die laatste plaats wordt de eindstrijd gespeeld.