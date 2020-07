In de kwartfinales van de Champions League staat mogelijk een ontmoeting tussen FC Barcelona en Bayern München op het programma, zo heeft de loting vrijdag in het Zwitserse Nyon uitgewezen.

De winnaar van het tweeluik tussen Barcelona en Napoli (1-1 in Italië) speelt tegen de winnaar van Bayern-Chelsea (de Duitsers wonnen met 0-3 in Engeland). De winnaar van Real Madrid-Manchester City (1-2 voor City in Spanje) treft de winnaar van Juventus-Olympique Lyon (1-0 voor Lyon in Frankrijk).

De andere kwartfinales zijn RB Leipzig-Atlético Madrid en Atalanta-Paris Saint-Germain. Vanwege de coronacrisis zijn nog niet alle kwartfinalisten bekend. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain plaatsten zich in maart al wel voor de laatste acht.

De UEFA heeft vrijdag ook direct geloot voor de halve finales. De winnaar van Real Madrid/Manchester City tegen Juventus/Olympique Lyon treft de winnaar van FC Barcelona/Napoli tegen Bayern München/Chelsea. De andere halve finale gaat tussen RB Leipzig/Atlético Madrid en Atalanta/Paris Saint-Germain.

Met Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Hans Hateboer en Marten de Roon (Atalanta), Memphis Depay en Kenny Tete (Olympique Lyon) en Joshua Zirkzee (Bayern München) zijn er nog zeven Nederlanders actief in de Champions League.

Kwartfinales CL FC Barcelona/Napoli-Bayern München/Chelsea

Manchester City/Real Madrid-Juventus/Olympique Lyon

Atalanta-Paris Saint-Germain

RB Leipzig-Atlético Madrid

Napoli en FC Barcelona strijden nog om een ticket voor de kwartfinales. (Foto Pro Shots)

Duels zonder publiek, eindronde in Lissabon

Alle Champions League-duels worden achter gesloten deuren gespeeld. De resterende achtste finales (7 en 8 augustus) worden afgewerkt in het stadion van de thuisspelende club. Het gaat om Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea.

De eindfase van de Champions League wordt in toernooivorm voltooid in het Estádio do Sport Lisboa van Benfica en het Estádio José Alvalade van Sporting CP. Zowel de kwartfinales (12-15 augustus) als de halve finales (18-19 augustus) gaan over één wedstrijd in plaats van twee. De finale is op 23 augustus.