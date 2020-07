De videoscheidsrechters in Engeland hebben donderdag bij alle drie de Premier League-duels een foute beslissing genomen. Die conclusie trekt de organisator van de competitie vrijdag tegenover de BBC.

Het gaat om één moment bij alle duels van donderdag: Aston Villa-Manchester United (0-3), Bournemouth-Tottenham Hotspur (0-0) en Everton-Southampton (1-1).

Volgens de Premier League kreeg Manchester United een onterechte penalty na een vermeende overtreding van Aston Villa-verdediger Ezri Konsa op Manchester United-middenvelder Bruno Fernandes.

Ook bij Southampton ging de bal onterecht op de stip nadat James Ward-Prowse in botsing kwam met Everton-speler André Gomes. Tottenham Hotspur had daarentegen wel een penalty moeten krijgen nadat spits Harry Kane omver werd gelopen door Bournemouth-speler Joshua King.

Bruno Fernandes schoot Manchester United op voorsprong vanaf de stip. (Foto: Pro Shots)

Mourinho opnieuw woedend, Solskjaer vindt penalty terecht

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho was na afloop van het duel met Bournemouth al woedend over de beslissing van de VAR.

"Iedereen weet dat het een strafschop was en als ik zeg iedereen, dan bedoel ik iedereen. Net als in Sheffield was de man van de wedstrijd niet een van de spelers", zei de Portugees.

Ole Gunnar Solskjaer, de trainer van Manchester United, vindt juist dat zijn ploeg wel een terechte penalty had gekregen. "Een gelukkige strafschop? Dat denk ik niet. Als jij mij probeert te tackelen, ik spring er overheen en ik land vervolgens op jou, dan is dat een overtreding", aldus de Noor.

