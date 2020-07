Gerald van den Belt, financieel directeur van SC Cambuur, is erover te spreken dat de club uit Leeuwarden heeft kunnen testen met de coronamaatregelen in het voetbal. Cambuur speelde donderdag thuis een oefenwedstrijd tegen de amateurs van ONS Sneek (11-0) met een klein aantal toeschouwers in het stadion.

In het stadion van Cambuur waren 250 toeschouwers aanwezig, die door de coronamaatregelen op 1,5 meter afstand van elkaar moesten zitten (tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoorden).

"We waren ook de laatste club die speelde met publiek, dus wat dat betreft is het goed dat we weer begonnen zijn. We konden alle coronamaatregelen toepassen en hebben mooi kunnen testen hoe het gaat met publiek", zegt Van den Belt tegenover Omrop Fryslân.

"Bij wedstrijden komen er weer een hoop andere dingen kijken dan bij trainingen. Tegenstanders moeten getemperatuurd worden en alles erop en eraan. Dat is even wennen en daarom was het goed om dit te proberen met een klein toeschouwersaantal. Het is goed gegaan."

SC Cambuur won met 11-0 van ONS Sneek. (Foto: Pro Shots)

'Hebben plek voor maximaal vierduizend mensen'

De KNVB kwam eerder die dag met een protocol over de richtlijnen met betrekking tot het toelaten van publiek. De betaaldvoetbalclubs kunnen volgens de huidige regels tussen de 20 en 40 procent van de stadioncapaciteit benutten.

"Wij hebben plek voor tussen de drieduizend en vierduizend mensen. Onder de huidige voorwaarden kunnen we niet alle seizoenskaarthouders en sponsoren in het stadion kwijt. Ik hoop dat de tweede golf uitblijft en de maatregelen worden versoepeld, zodat we bij de eerste competitiewedstrijd tot 5.500 tot 6.000 mensen in het stadion hebben", aldus Van den Belt.

Cambuur speelt volgende week donderdag opnieuw een oefenduel in het eigen stadion met publiek. Dan zijn de amateurs van Harkemase Boys de tegenstander.