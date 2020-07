Ole Gunnar Solskjaer vindt niet dat zijn Manchester United dankzij een goedkoop gegeven strafschop op voorsprong kwam bij Aston Villa. 'The Red Devils' wonnen donderdag met 0-3 bij de laagvlieger uit de Premier League.

United-middenvelder Bruno Fernandes mocht na een klein half uur aanleggen vanaf 11 meter, nadat de Portugees zelf licht werd geraakt door Aston Villa-verdediger Ezri Konsa. Volgens manager Solskjaer is er niets discutabels aan het moment.

"Een gelukkige strafschop? Dat denk ik niet. Wat mij betreft is het gewoon een penalty. Als jij mij probeert te tackelen, ik spring er overheen en ik land vervolgens op jou, dan is dat een overtreding", zo zei Solskjaer tegen Sky Sports.

Fernandes schoot de penalty binnen en Mason Greenwood maakte er vlak voor rust nog 0-2 van. Dat was voor de achttienjarige spits alweer zijn negende doelpunt van het seizoen. "Hij kan heel ver komen. Hij is een exceptionele afmaker en ik was al verbaasd dat hij zijn eerste kans vandaag niet benutte", aldus Solskjaer over zijn pupil.

Manchester United pakte dertien punten in de laatste vijf duels. (Foto: Pro Shots)

'Niet meegaan in de hype'

Na de pauze tekende Paul Pogba ook nog voor de 0-3-eindstand. Het was voor Manchester United de vierde zege op rij, waardoor de twintigvoudig landskampioen nog volop in de race is voor een Champions League-ticket.

"We moeten ons blijven focussen op alleen de volgende wedstrijd. We moeten niet meegaan in de hype of in alle kritiek, maar gewoon ons werk blijven doen. We moeten klaar zijn voor het duel van maandag tegen Southampton, want die ploeg rent van alle clubs het meest", besloot Solskjaer.

United staat momenteel vijfde in de Premier League met twee punten achterstand op Chelsea (derde) en één punt op Leicester City (vierde).

