José Mourinho is wederom niet te spreken over de videoscheidsrechter in de Premier League. De manager van Tottenham Hotspur vindt het onbegrijpelijk dat zijn ploeg donderdag op bezoek bij Bournemouth (0-0) geen penalty kreeg nadat spits Harry Kane omver werd gelopen door Joshua King.

"Iedereen weet dat het een strafschop was, en als ik zeg iedereen, dan bedoel ik iedereen", foeterde de 57-jarige Mourinho na afloop voor de camera van Sky Sports.

"Het is de scheidsrechter die ook de VAR-beslissing nam in de wedstrijd tegen Sheffield United, Michael Oliver", vervolgde de Portugees. "Meningen zijn belangrijk en dit is niet alleen de mijne. Net als in Sheffield was de man van de wedstrijd niet een van de spelers."

Mourinho doelde daarmee op 3-1-nederlaag die Tottenham vorige week donderdag leed bij Sheffield United. De 'Spurs' zagen een doelpunt van Kane afgekeurd worden, nadat Lucas Moura werd getackeld en vervolgens met zijn arm op de bal viel.

"Ik zeg niet dat Kane 100 procent van zijn penalty's benut, maar zijn percentage ligt hoog. Normaal gesproken zouden we op een 0-1-voorsprong zijn gekomen tegen een ploeg die al in de problemen zit. Bij Sheffield kon ik mijzelf en de spelers nog de schuld geven, maar nu niet", aldus Mourinho.

Het zat Tottenham bij Bournemouth niet helemaal tegen, want de VAR keurde in de blessuretijd de 1-0 van King af vanwege hands. De Londenaren zijn door het gelijkspel wel zo goed als kansloos voor een Champions League-ticket.

