SC Cambuur heeft donderdagavond de eerste oefenwedstrijd van een Nederlandse profclub sinds de coronacrisis met dubbele cijfers gewonnen. De Friezen waren in eigen stadion voor een klein aantal toeschouwers met 11-0 te sterk voor de amateurs van ONS Sneek.

Ragnar Oratmangoen was drie keer trefzeker namens Cambuur en Jamie Jacobs vond tweemaal het net. De overige goals kwamen op naam van Michael Breij, Joël Brandsma (eigen doelpunt), Issa Kallon, Robert Mühren, Giovanni Korte en Kellian van der Kaap.

Opvallend was dat er ook publiek aanwezig mocht zijn in het Cambuur Stadion. "Tegen alle verwachtingen in mochten hierbij ook alweer supporters aanwezig zijn. Weliswaar maximaal 250, maar hopelijk is dit wederom een stap in de goede richting, op weg naar op termijn weer een uitverkocht Cambuur Stadion", meldt de club uit Leeuwarden op de website.

Eerder op de dag kregen de betaalvoetbalclubs een protocol van de KNVB toegestuurd over de richtlijnen met betrekking tot het toelaten van publiek. Daarin staat onder meer dat uit onderzoek blijkt dat - volgens de huidige overheidsregels - 20 tot 40 procent van de stadioncapaciteit benut kan worden.

Cambuur-trainer Henk de Jong stond fanatiek gebarend langs de lijn. (Foto: Pro Shots)

Cambuur liep promotie naar Eredivisie mis

Cambuur kwam precies vier maanden geleden voor het laatst in actie. De ploeg van coach Henk de Jong won toen met 0-3 bij Jong AZ en was als koploper in de Keuken Kampioen Divisie hard op weg naar promotie naar de Eredivisie.

Die promotie kwam er echter niet voor Cambuur, want het seizoen werd niet afgemaakt vanwege de coronacrisis. De club stapte nog naar de rechter om het besluit van de KNVB om geen promotie toe te passen aan te vechten, maar werd in het ongelijk gesteld.

Cambuur bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat begint op 28 augustus, twee weken voor de start van de Eredivisie.