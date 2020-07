Manchester United heeft donderdagavond belangrijke zaken gedaan in de Premier League. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer liep dankzij een 0-3-zege bij Aston Villa in op concurrent Leicester City. Eerder op de avond verspeelde Tottenham Hotspur punten bij Bournemouth: 0-0.

Manchester United kwam na een klein half uur op voorsprong bij Aston Villa. Bruno Fernandes benutte een discutabele strafschop, nadat de Portugees licht werd getoucheerd door Ezri Konsa. Diep in de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Mason Greenwood de marge met een schot van net buiten het zestienmetergebied.

Paul Pogba bepaalde na een klein uur de eindstand met een laag afstandsschot. Anwar El Ghazi had een basisplaats bij laagvlieger Villa en werd na een uur gewisseld.

Door de overwinning heeft nummer vijf Manchester United nu nog één punt achterstand op nummer vier Leicester City, dat dinsdag met 1-1 gelijkspeelde bij Arsenal. De bovenste vier ploegen in de Premier League krijgen normaal gesproken een Champions League-ticket.

Door de straf van de huidige nummer twee Manchester City, dat twee jaar is uitgesloten van Europees voetbal, plaatst de nummer vijf zich ook voor de Champions League. City is echter in beroep gegaan tegen de uitsluiting, waardoor het laatste CL-ticket mogelijk toch naar de nummer vier gaat.

Tottenham verspeelt punten bij Bournemouth

Tottenham speelde een matige wedstrijd tegen Bournemouth en wist nauwelijks gevaar te stichten. In de slotfase vond Callum Wilson met een omhaal wel het net namens Bournemouth, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Steven Bergwijn had een basisplaats bij de bezoekers, maar werd in de rust gewisseld. Bij laagvlieger Bournemouth speelde Nathan Aké de hele wedstrijd.

Door het gelijkspel staat Tottenham met nog vier wedstrijden voor de boeg negende. De achterstand op nummer acht Arsenal bedraagt één punt en nummer zeven Sheffield United heeft twee punten meer. De nummer acht krijgt door de straf van City een ticket voor de voorronde van de Europa League.

Op Goodison Park moest Everton genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Southampton. Richarlison was trefzeker namens de 'Toffees', nadat Danny Ings de score had geopend voor Southampton. Kort daarvoor miste James Ward-Prowse nog een penalty voor de bezoekers. Everton en Southampton zijn in de middenmoot terug te vinden.

Inter geeft overwinning in slotfase uit handen

In de Serie A is Internazionale de derde plaats definitief kwijtgeraakt aan Atalanta. De Milanezen speelden met 2-2 gelijk bij Hellas Verona door een doelpunt in de slotfase van Miguel Veloso.

Inter boog vroeg in de tweede helft via treffers van Antonio Candreva en Federico Dimarco (eigen doelpunt) een achterstand om, nadat Darko Lazovic al vroeg de score had geopend voor Hellas. Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol bij de bezoekers.

Door het gelijkspel heeft Inter nu één punt minder dan Atalanta, dat woensdag wel won van Sampdoria (2-0). De voorsprong op nummer vijf AS Roma is echter veertien punten. De bovenste vier ploegen in de Serie A spelen volgend seizoen in de Champions League.

