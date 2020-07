Tottenham Hotspur heeft donderdagavond in de Premier League dure punten laten liggen in de strijd om de tickets voor Europees voetbal. De ploeg van coach José Mourinho kwam niet verder dan 0-0 op bezoek bij Bournemouth.

Tottenham speelde een matige wedstrijd en wist nauwelijks gevaar te stichten. In de slotfase vond Callum Wilson met een omhaal wel het net namens Bournemouth, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens hands.

Door een zware blessure van Bournemouth-verdediger Adam Smith kwamen er maar liefst twaalf minuten blessuretijd bij, maar daarin werd niet meer gescoord. Steven Bergwijn had een basisplaats bij de bezoekers, maar werd in de rust gewisseld. Bij Bournemouth speelde Nathan Aké de hele wedstrijd.

Door het gelijkspel staat Tottenham met nog vier wedstrijden voor de boeg negende. De achterstand op nummer acht Arsenal bedraagt één punt en nummer zeven Sheffield United heeft twee punten meer. Bournemouth is de nummer achttien op de ranglijst.

Door de straf van de huidige nummer twee Manchester City, dat twee jaar is uitgesloten van Europees voetbal, plaatst de nummer acht in de Premier League zich voor de voorronde van de Europa League. City is echter in beroep gegaan tegen de uitsluiting, waardoor het ticket voor de voorronde van de Europa League mogelijk toch naar de nummer zeven gaat.

Op Goodison Park moest Everton genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Southampton. Richarlison was trefzeker namens de 'Toffees', nadat Danny Ings de score had geopend voor Southampton. Kort daarvoor miste James Ward-Prowse nog een penalty voor de bezoekers. Everton en Southampton zijn in de middenmoot terug te vinden.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League