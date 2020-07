Nashville SC heeft zich donderdag teruggetrokken uit het toernooi van de Major League Soccer (MLS) in Orlando. De ploeg uit Tennessee besloot hiertoe nadat negen spelers van de club positief zijn getest op het coronavirus.

"Vanwege het aantal positieve tests is de club sinds aankomst in Orlando niet in staat om te trainen en zouden er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden", laat MLS-commissaris Don Garber weten in een verklaring. "Voor elke beslissing die we nemen bij de terugkeer om te spelen, is de gezondheid van de spelers, technische staf en officials onze topprioriteit."

Nashville is al de tweede club die niet kan meedoen aan het toernooi. Eerder werd FC Dallas uitgesloten van deelname nadat tien spelers positief testten op het coronavirus.

Snel meer