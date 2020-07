Nashville SC heeft zich donderdag teruggetrokken uit het toernooi van de Major League Soccer (MLS) in Orlando. De ploeg uit Tennessee besloot hiertoe nadat negen spelers van de club positief zijn getest op het coronavirus.

"Vanwege het aantal positieve tests is de club sinds aankomst in Orlando niet in staat om te trainen en zouden er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden", laat MLS-commissaris Don Garber weten in een verklaring. "Voor elke beslissing die we nemen bij de terugkeer om te spelen, is de gezondheid van de spelers, technische staf en officials onze topprioriteit."

Eerder werd al de wedstrijd van Nashville tegen Chicago Fire verplaatst vanwege de coronabesmettingen in de selectie van de Amerikaanse ploeg. Die stond aanvankelijk afgelopen woensdagavond op het programma.

Nashville is al de tweede club die niet kan meedoen aan het toernooi. Eerder werd FC Dallas uitgesloten van deelname nadat tien spelers positief testten op het coronavirus.

Orlando City en Inter Miami hervatten seizoen

De MLS werd woensdagavond hervat. Orlando City-Inter Miami (2-1) was het eerste duel van het MLS is Back Tournament in Disney World. Het toernooi, waarbij de teams zijn onderverdeeld in zes poules, duurt tot en met 11 augustus.

Het reguliere seizoen in de MLS werd in maart stilgelegd vanwege de coronacrisis. Alle wedstrijden in de groepsfase tellen mee voor het reguliere MLS-seizoen. Het is nog niet bekend wanneer dat hervat kan worden.

Met Frank de Boer (Atlanta United) en Jaap Stam (FC Cincinnati) zijn er twee Nederlandse trainers actief in de MLS. De oud-internationals zitten bij elkaar in de poule.