Manuel Pellegrini gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als trainer van Real Betis. De 66-jarige Chileen tekent een contract voor drie jaar tot medio 2023 in Estadio Benito Villamarín.

Pellegrini is de opvolger van Rubi, die ruim twee weken geleden werd ontslagen vanwege de slechte sportieve resultaten na de hervatting van La Liga. De vijftigjarige Spanjaard was pas vanaf het begin van dit seizoen de eindverantwoordelijke bij Betis.

Betis wordt in de resterende drie competitiewedstrijden van dit seizoen nog gecoacht door Alexis Trujillo, die de taken van Rubi op interimbasis overnam. Onder zijn leiding werd woensdag nog met 3-0 gewonnen van Osasuna.

De club uit Sevilla is verder bezig aan een teleurstellende jaargang. De ploeg is pas terug te vinden op de dertiende plaats en doet niet mee in de strijd om Europees voetbal, maar hoeft aan de andere kant ook niet te vrezen voor degradatie.

Pellegrini zat zonder club, nadat hij in december op straat werd gezet door West Ham United. Hij was eerder werkzaam bij onder meer Manchester City, Real Madrid, Malaga, Villarreal en River Plate.

Zijn succesvolste periode in zijn trainerscarrière kende Pellegrini bij Manchester City. Hij won met de Engelse grootmacht een keer de Premier League (2014) en tweemaal de League Cup (2014 en 2016). Hij moest in de zomer van 2016 plaatsmaken voor Josep Guardiola.

