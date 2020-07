De KNVB heeft donderdag een coronaprotocol van tachtig pagina's verstuurd waar de clubs, spelers, staf en toeschouwers in het betaald voetbal zich komend seizoen aan moeten houden. Daarin staat onder meer dat er door de beperkte stadioncapaciteit voorlopig geen uitfans welkom zijn.

De regering maakte in juni bekend dat er vanaf 1 juli - dus vanaf komend seizoen - onder voorwaarden beperkt publiek welkom is bij wedstrijden in het betaald voetbal. De clubs weten nu met welke maatregelen ze rekening moeten houden.

Vanzelfsprekend moeten de toeschouwers 1,5 meter afstand van elkaar houden, waardoor veel stoelen in het stadion onbezet zullen blijven. Personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met twaalf jaar hoeven geen afstand te houden. Dat geldt ook voor personen onder de achttien jaar onderling, maar die moeten wel weer 1,5 meter afstand bewaren van volwassenen.

Uit onderzoek blijkt volgens de KNVB dat - volgens de huidige overheidsregels - 20 tot 40 procent van de stadioncapaciteit benut kan worden. De burgemeesters en politie hebben uit veiligheidsoverwegingen wel besloten dat er voorlopig géén uitsupporters welkom zijn. Mogelijk wordt die maatregel op termijn aangepast.

Eenmaal aangekomen bij het stadion moeten alle supporters vragen beantwoorden over hun gezondheid, vergelijkbaar met de vragen die de horeca aan gasten moeten stellen. Door alle maatregelen is er ook een aangescherpt tassenbeleid. Alleen tassen van A4-formaat of kleiner worden toegelaten tot de stadions.

Als toeschouwers in het stadion op grote schaal niet voldoen aan de voorschriften, zal de stadionspeaker eerst een oproep doen om de rust terug te laten keren. Als dat niet werkt, wordt spelers of veiligheidsfunctionarissen gevraagd om zich tot de fans te richten en anders moet de club in overleg met de lokale autoriteiten beslissen over vervolgstappen.

De stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zullen voorlopig nog niet eens voor de helft gevuld worden. (Foto: Pro Shots)

Mondkapjes niet verplicht voor coaches en reserves

In het protocol zijn ook hygiënische voorschriften voor de spelers opgenomen en die komen voor een groot deel overeen met de regels die gelden in de buitenlandse competities. Dat betekent onder meer dat fysiek contact tussen spelers alleen op het veld toegestaan is en er niet gespuugd mag worden.

Wedstrijdballen worden voor en tijdens de wedstrijd gedesinfecteerd en er moeten persoonlijke waterflessen worden gebruikt. Mondkapjes worden, in tegenstelling tot het buitenland, niet verplicht voor coaches en spelers op de reservebank. In Nederland hoeven mensen sowieso alleen een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

Spelers en staf worden in ieder geval één keer in de week en 24 uur voor een wedstrijd getest op het COVID-19-virus. De KNVB ziet daarnaast het liefst dat de spelers en leden van de technische staf op eigen vervoer naar wedstrijden gaan, in plaats van met de spelersbus.

Handen schudden op het veld is er vanzelfsprekend niet meer bij. (Foto: Pro Shots)

Bezoekende teams wordt geadviseerd hotel te boeken

De bezoekende teams wordt geadviseerd om met de selectie een hotel in de buurt van de wedstrijdlocatie te boeken om de gezamenlijke reistijd naar het stadion te beperken. Reizen ploegen toch in een spelersbus, dan moet er logischerwijs 1,5 meter afstand worden gehouden.

Kleedkamers mogen gewoon gebruikt worden, maar spelers en staf moeten wel 1,5 meter afstand houden. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de andere plekken in het stadion. Zo mogen teams niet tegelijk het veld op. De medische staf wordt verantwoordelijk voor handhaving van de voorschriften in de kleedkamer.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat in het weekend van 12 september van start, maar in augustus zullen de clubs in het betaald voetbal al oefenwedstrijden spelen. FOX Sports maakte woensdag al een voorlopig schema bekend. FC Utrecht-AZ en FC Groningen-Heracles Almelo zijn op 1 augustus de eerste vriendschappelijke duels.